الاتحاد السكندري يفكر في استعادة ثنائي الشعلة السعودي

زعيم الثغر يرغب في تدعيم هجومه للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

يفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في استعادة ثنائي الفريق المعار إلى نادي الشعلة السعودي في نهاية الموسم الحالي.

وأعار زعيم الثغر ثنائي الفريق إيمانويل بناهيني وويلسون أكاكبو إلى نادي الشعلة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 100 ألف دولار.

وتسعى إدارة الفريق السكندري، إلى استعادة المهاجم الغاني لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، بينما قد تفكر في تمديد إعارة أكاكبو إلى الشعلة أو فريق آخر.

وسجل بناهيني هدفين مع الشعلة في 11 مباراة خاضها مع الفريق، الذي يحتل المركز الثامن عشر من جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

وشارك بناهيني مع الاتحاد السكندري، في الوصول إلى ربع نهائي البطولة العربية بعدما أقصي الزمالك من دور الـ 16، والترجي التونسي في دور الـ 32.

وفي بطولة الدوري المصري، يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد لعب 31 مباراة، وبفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الثامن.

حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن تأجيل مباريات للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية 🗣️👇 pic.twitter.com/45ZRsYBsrK — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

الجدير بالذكر ان الاتحاد السكندري لديه فرصة في المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم، إذا ما حقق كأس مصر، بعد وصوله إلى دور نصف النهائي.