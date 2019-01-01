الاتحاد السعودي يُعيد هدف الهلال لعبدالرزاق حمد الله

كانت رأسية حمد الله قد اصطدمت بالشهراني قبل أن تدخل المرمى

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم ثنائية اللاعب عبدالرزاق حمد الله التي سجلها في مرمى نادي الهلال بديربي الرياض خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت حرمان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر من الثنائية التي سجلها في مرمى نادي الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن الحكم الإسباني خافيير فرنانديز الذي قاد مباراة الفريقين سجل الهدف الأول للعالمي باسم لاعب الهلال ياسر الشهراني وليس عبدالرزاق حمد الله.

وكانت رأسية حمد الله قد اصطدمت بالشهراني قبل أن تدخل المرمى، ليُقرر حكم المباراة تسجيله كهدف ذاتي.

إدارة نادي النصر خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بتسجيل الهدف باسم حمد الله ليصبح رصيده 4 أهداف في قائمة الهدافين في الدوري السعودي.

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وكان حمد الله قد نجح في قيادة فريقه النصر على حساب الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.