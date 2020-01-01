الاتحاد السعودي يعتمد مسابقة دوري للكرة النسائية في المملكة

اعتماد البطولة تأكد بشكل تام رسمي في انتظار الكشف عن بعض التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اعتماد بطولة دوري كرة قدم للكرة النسائية خلال الفترة المُقبلة، بعد وجود تحرك كبير من بعض المسؤولين.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن اعتماد البطولة تأكد بشكل تام رسمي في انتظار الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

ومن المتوقع أن تُقام البطولة على مستوى المملكة في كل من: جدة والرياض والدمام، حيث سيتم اعتمادها بين الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

المزيد من الفرق

وتقرر أن يتم اعتماد البطولة تحت غطاء رسمي سعودي بعد ضغط واستنكار كبيرين حول إقامة بطولة رسمية دون غطاء اتحاد كرة القدم السعودي أو اتحاد الرياضة المجتمعية.

وكان شهر أكتوبر الماضي انطلاق أول مسابقة نسائية في مدينة جدة تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري.

مليار و702 مليون ريال سعودي قيمة عقود اللاعبين في الدوري السعودي

وكان الدوري بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، وضمت كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس".