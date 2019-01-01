الاتحاد السعودي يعتمد تشكيل ثلاث لجان ويؤجل الفنية

تقرر تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل اعتماد أعضاء لجانه التجارية والمالية والطبية، وتأجل اعتماد تشكيل اللجنة الفنية.

وتم اختيار صالح الطويان رئيساً للجنة التجارية، وسيكون إبراهيم الحميضي نائباً، وإسماعيل آل عباس مستشاراً، وفارس المفلح، وعبد الله الزبيد، ومشعل الحكير، أعضاء.

ويترأس اللجنة المالية عبد الله كبوها، ومحمد العميري نائباً له، وحسن الناصر، متعب الشمري، عامر الحراشي أعضاء.

وسيشغل رئيس اللجنة الطبية، صالح الحارثي، ونائباً له عبد العزيز آل الشيخ، ياسر الفرهيدي، وعبد العزيز النفيسة، ومنصور الصويان، أعضاء.

اعتماد موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم

جدير بالذكر ان الاتحاد أعلن في وقت سابق، عن موعد الجمعية العمومية العادية، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.