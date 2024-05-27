الاتحاد السعودي يرد على طلب التراجع عن تقليص القوائم ويُقدم "تسهيلًا" جديدًا بشأن الأجانب

الأندية طلبت التراجع عن قرار تقليص القوائم والرد وصل بالفعل

SHAHID

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب بعض أندية دوري روشن التراجع عن قرار تقليص القوائم من 30 إلى 25 لاعبًا بينهم 10 أجانب ضمنهم اثنين من مواليد 2003، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت عبر الاتصال المرئي يوم أمس الأحد ناقشت ملف اللاعبين الأجانب.

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اتحاد الكرة كان قد قرر في ديسمبر الماضي تقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا والسماح لها بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين من مواليد 2003 فما فوق، على أن يدخل كل نادٍ أي مباراة في الدوري السعودي بـ8 أجانب فقط.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن طلب نادي الشباب التراجع عن قرار تقليص القوائم بسبب الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعبون، ورغم تأييده من عدة أندية أخرى إلا أن الاتحاد رفض الطلب تمامًا وأصر على قراره بحجة الحفاظ على فرص اللاعبين المحليين في المشاركة.

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الصحيفة أشارت إلى أن الأندية أبدت تحفظها كذلك على قرار السماح بتعاقد مع أجنبيين مواليد 2003 والاكتفاء بـ8 أجانب في قائمة كل مباراة، إذ وصفوا الأمر بالمكلف ماديًا وغير المفيد فنيًا، ليتقدم مسؤولي الاتحاد السعودي باقتراح للأندية بالتعاقد مع أجانب من مواليد 2006 و2007 وقيدهما ضمن درجة الشباب والاستفادة منهما في الفريق الأول، على أن يُسجلوا ضمن قائمة الأجانب الـ10.

الاتحاد قدم تسهيلًا جديدًا لأندية دوري روشن مفاده أنه سيسمح لها بالاحتفاظ باللاعبين الأجنبيين مواليد 2003 في الموسم بعد القادم حال حافظ النادي على قائمة أجانبه دون أي تغيير، إذ سيمنح كل نادٍ يقوم بذلك استثناءً لقيد 10 أجانب دون التقيد بالسن، لكن ذلك الاستثناء يسقط حال غير النادي في قائمة أجانبه، هنا سيضطر النادي للتخلي عن اللاعبين أو احتسابهما من أجانب فوق سن الـ21 عامًا الثمانية.

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