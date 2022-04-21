الاتحاد السعودي يرد على تجنيس رومارينيو وتعاقد الأندية مع لاعبي أوكرانيا

شغلت قضية تجنيس البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد السعودي، وإمكانية مشاركته مع "الأخضر" في كأس العالم 2022، الرأي العام في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

رومارينيو يقدم أداءً رائعًا من الاتحاد منذ انضمامه إلى "العميد" في 2018، وخرجت مطالب جماهيرية سعودية بتجنيس اللاعب من أجل المشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022.

إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر الرد على إمكانية تجنيس رومارينيو، بالإضافة إلى الحديث عن حقيقة طلب الأندية السعودية للتعاقد مع لاعبين من أوكرانيا.

تصريحات القاسم جاءت خلال مقابلة مع برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه وليد الفراج عبر قناة "mbc action" السعودية.

ماذا قال القاسم؟

وتحدث القاسم عن إمكانية تجنيس رومارينيو قائلًا: "هي مجرد أحاديث إعلامية، عليك الثقة تمامًا أن أي لاعب تنطبق عليه الشروط الداخلية والخارجية وسيخدم المنتخبات سيتم الاستعانة به".

وتابع: "لكن هناك اشتراطات داخلية وخارجية لا بد من أن تنطبق على اللاعب قبل التطرق للحديث عن تجنيسه من عدمه".

وأكمل: "عندما نشاهد أداء المنتخب في تصفيات كأس العالم فإنه كان انعكاسًا لأداء اللاعب السعودي مع ناديه".

وأردف: "اليوم نشاهد أنديتنا وهي تلعب في دوري أبطال آسيا بعدد محترفين أقل من العدد الذي تلعب به في الدوري، وتقدم أداء جيدًا".

إبراهيم القاسم - أمين عام اتحاد الكرة السعودية : لم تطلب الأندية السعودية التعاقد مع أي لاعب أوكراني .. الحديث عن تجنيس رومارينهو مجرد أحاديث إعلامية .. نهائي كأس الملك في الثلث الأخير من شهر مايو .



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⁧#شاهد pic.twitter.com/Lczf5sIXtc — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 20, 2022

هل تضم أندية السعودية لاعبين من الدوري الأوكراني؟

وتطرق أمين عام الاتحاد السعودي في حديثه إلى إمكانية تعاقد أندية سعودية مع لاعبين من الدوري الأوكراني.

وقال: "لم يطلب أي نادٍ سعودي ضم أي لاعب قبل الموعد المحدد للتسجيل".

وأضاف: "فيفا منح مساحة للأندية حول العالم باستقطاب لاعبين من الدوري الأوكراني، وانتهت المهلة التي منحها الاتحاد الدولي في السابع من أبريل".

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