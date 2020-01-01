ثلاث قضايا مالية تفصل الاتحاد عن بدء الموسم الجديد دون مشاكل

إدارة أنمار الحائلي تعمل جيدًا في هذا الملف

عملت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي جيدًا جدًا في الفترة الأخيرة على صعيد حل القضايا المالية المتعلقة باللاعبين الأجانب، سواء معهم أو مع أنديتهم، ويتبقى أمامها 3 ملفات فقط لدخول الموسم الجديد دون أي مشاكل.

الإدارة الاتحادية أغلقت عدد من القضايا مؤخرًا أبرزها تسديد مستحقات نادي جلطة سراي عن صفقة انتقال جاري رودريجز المعار حاليًا إلى فيناربخشة، وكذلك مستحقات نادي باشاك شهير نظير انضمام المدافع المغربي مروان دا كوستا والذي فسخ عقده من جانب واحد ورحل عن الفريق في يناير الماضي لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

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ويتبقى لإدارة العميد 3 ملفات ستعمل على غلقها خلال الأسابيع القادم وقبل بدء فترة الانتقالات الصيفية، إذ سيتوجب على الاتحاد تسديد المستحقات الخاصة بضم الثلاثي مارسيلو جروهي وسيكو سانوجو وألكساندر بريجوفيتش لكلٍ من جريميو البرازيلي ويانج بويز السويسري وباوك اليوناني.

وقد بدأ المسؤولون في الاتحاد بالفعل التواصل مع نظرائهم في تلك الأندية للوصول إلى الحلول المناسبة للطرفين وإغلاف ملف "مشاكل اللاعبين الأجانب المالية" تمامًا.