الاتحاد دون أجانب .. أقوى الفرق السعودية مع الهلال

كيف سيكون تشكيل الاتحاد دون أجانب، وهل سيُصبح أقوى أم أضعف وما هي جوانب التأثر في حال غادره اللاعبين الأجانب؟

يدور الحديث في الإعلام والشارع السعودي حاليًا حول إمكانية تقليص عدد الأجانب المسموح للأندية قيدهم في قوائمها خلال الموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تأثرًا بتداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.

الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي جيدًا جدًا في الفترة الأخيرة على صعيد حل القضايا المالية المتعلقة باللاعبين الأجانب، سواء معهم أو مع أنديتهم، ويتبقى أمامها 3 ملفات فقط لدخول الموسم الجديد دون أي مشاكل.

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الدوري السعودي متوقف حاليًا شأنه شأن جميع البطولات الكروية في العالم بسبب الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد تسبب هذا الأمر في خسائر مالية فادحة للأندية في مختلف دول العالم وبينها الأندية السعودية بالطبع.

وقد بدأنا نسمع أحاديث حول تخفيض الدولة مساعدات الأندية المالية وبالتالي تراجع القوة الشرائية لأندية الدوري السعودي مما سينعكس سلبًا على قدرتها التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، وستُجبر الأندية على الاستعانة باللاعبين السعوديين.

الاتحاد كان دائم التعاقد مع الأسماء القوية والكبيرة من خارج السعودية، وقد وقع خلال الموسمين الأخيرين فقط مع أكثر من 15 لاعبًا أجنبيًا لكن عدد قليل منهم نجح وواصل رحلته مع العميد.

وتضم قائمة الفريق الغربي حاليًا في الدوري السعودي 7 أجانب هم حارس المرمى مارسيلو جروهي وقلب الدفاع برونو أوفيني وثنائي الوسط كريم الأحمدي وليوناردو جيل وثلاثي الهجوم رومارينيو وأنيس البدري وويلفريد بوني.

ماذا لو صدر القرار بمنع التعاقد مع اللاعبين الأجانب في الموسم القادم من الدوري السعودي، كيف سيكون شكل الاتحاد وتشكيله باللاعبين المحليين؟

تشكيل الاتحاد دون أجانب

الاتحاد يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين السعوديين حاليًا، لكن ظروف النادي غير المستقرة فنيًا وإداريًا وسوء اختيار العناصر الأجنبية وعدم انسجام اللاعبين معًا كلها عوامل أثرت سلبًا على أداء الفريق وخاصة اللاعبين المحليين.

الاتحاد قادر على اللعب بهذا التشكيل دون الأجانب وحسب طريقة لعب 4-2-3-1:

حراسة المرمى: فواز القرني.

الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد المحسن فلاتة، زياد الصحفي، حمدان الشمراني.

ثنائي وسط الملعب الدفاعي: عبد الإله المالكي، خالد السميري.

ثلاثي الوسط المهاجم: عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، فهد المولد.

المهاجم: هارون كمارا.

وقد يلعب الفريق بطريقة لعب 4-3-3 وتُمنح الفرصة للاعب الوسط الشاب جابر عيسى "بوجبا" للتواجد أساسيًا على حساب عبد الرحمن العبود.

الخيارات موجودة كذلك في خط الدفاع، إذ قد يلعب منصور الحربي في اليسار مع تواجد الشمراني بدلًا من أحد قلبي الدفاع كما يلعب مؤخرًا.

جوانب التأثر

لن يتأثر الاتحاد دفاعيًا بفقدان لاعبيه الأجانب رغم قيمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لكن بشكل عام فإن الرباعي المحلي قادر على قيادة الفريق جيدًا دفاعيًا، والكلام ذاته ينطبق على حارس المرمى فواز القرني القادر تمامًا على تعويض مارسيلو جروهي وقد أظهر ذلك في النصف الأول من الموسم.

منظومة وسط الملعب كذلك لن تتأثر بغياب الوافد الجديد ليوناردو جيل، إذ يؤدي المالكي والسميري بامتياز في وسط الملعب خاصة لو وُفرت لهم الظروف المناسبة من استقرار وانسجام ومدرب قادر على إخراج أفضل ما لديهما.

الهجوم قد يكون الأكثر تأثرًا بغياب الأجانب، لكن هذا التأثير سيقل كثيرًا مع عودة فهد المولد من الإيقاف وكذلك مع تطور هارون كمارا وانسجامه مع الفريق وأفكار المدرب خاصة التحرك دون كرة.

كمارا كان لاعبًا رائعًا مع القادسية ولكن غيابه عن اللعب أثر سلبًا على مستواه مع الاتحاد، ولو مُنح الفرصة أعتقد سيستعيد خطورته ومستواه الذي جعل العميد يدفع ما يقرب من 22 مليون ريال سعودي لضمه.

الخلاصة أن الاتحاد كما أسلفت أحد أفضل الأندية السعودية بالنظر للاعبين المحليين، وباعتقادي أنه مع الهلال الأقوى والأفضل والمنافسة قد تنحصر بينهما على لقب الدوري السعودي في حال ألغي التعاقد مع أجانب الموسم القادم.

بل ويكاد يُجمع الجميع أن سبب مشاكل الفريق في الدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين هو الاختيار السيئ للعناصر الأجنبية، إذ لم يُقدم جلها المردود المطلوب وكلفوا النادي الكثير من المال وأدخلوه في قضايا كثيرة.