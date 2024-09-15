مفاجأة جديدة حول قرار "المواليد الأجانب" .. حقيقة اعتراض أندية روشن على فرمان الاتحاد السعودي!

بعد انضمام ليوناردو وثنائي النصر .. وإعارة شباب الاتحاد إلى جدة

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن حقيقة ما تداول بشأن اعتراض أندية دوري روشن السعودي، على قرار اتحاد الكرة، بإلزام الأندية بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فما بعد، خلال الموسم الرياضي الجاري.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر قرارًا بتقليص عدد قوائم الأندية في مسابقة دوري روشن للمحترفين، اعتبارًا من موسم 2024-2025، من 30 إلى 25 لاعبًا، مع إمكانية التعاقد مع 10 لاعبين أجانب، بواقع 8 لاعبين لا يتقيدون بسن معين، واثنين يجب ألا يزيد عمرهم عن 21 عامًا.

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وأوضح الجماز، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، أنه تواصل مع مسؤولين في الاتحاد السعودي، وتم إبلاغه بأن قرار المواليد جاء بطلب من ممثلي الأندية في رابطة دوري المحترفين.

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وأضاف "كان رد مسؤول اتحاد الكرة، بأنهم كاتحاد جهة مشرعة، وقرار الاستثمار أو التعاقد مع لاعبين مواليد 2003، جاء بطلب من ممثلي الأندية في الرابطة، وما يقال بشأن اعتراض الأندية غير صحيح، حيث تم اتخاذه في حضور كافة الأندية، ونال موافقة بالإجماع".

وفي هذا السياق، قال الإعلامي سعود الصرامي، إن الاعتراض على لم يكن في قرار المواليد، بل كان في تقليص قوائم الأندية، فيما قرر اتحاد الكرة تعويض قرار التقليص، بمنح الأندية حق الاستعانة بـ5 لاعبين من درجة الشباب، أما عن ملف المواليد الأجانب، فقد كانت أزمة الأندية فقط في عدم توفر مقابل مادي لضم صفقات جديدة".

وتعاقد نادي الهلال مع لاعب وحيد من المواليد الأجانب، بضم البرازيلي ماركوس ليوناردو، كما ضم النصر الثنائي ويسلي تيكسيرا وأنجيلو جابرييل من المواليد، فيما قرر الاتحاد ضم الثنائي إيسايس رودريجيز وريكاردو كارابالو وإعارتهما إلى نادي جدة، لموسم واحد، فيما تعاقد الأهلي مع المحور أليكساندر.