الاتحاد السعودي يتحرك بعد اتهامات الفساد بالتآمر مع الهلال .. أول رد فعل رسمي من مجلس المسحل

ماذا سيفعل مجلس ياسر المسحل بعد الاتهامات القوية التي وجهت له بالتآمر مع الهلال؟

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دفع الجدل الكبير المثار في الشارع الرياضي السعودي بشأن قضايا الفساد اتحاد الكرة للتحرك بشكل رسمي، تفاعلًا مع الأحداث.

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الجدل تفجر خلال الساعات الماضية بعدما خرج محمد المريشد؛ المدرب السابق للفئات السنية بنادي النصر، زاعمًا أن بعض العاملين في اتحاد الكرة هم كذلك يعملون في نادٍ بعينه، وسط تلميحات بأن المقصود هو الهلال.

حديث المريشد دفع اتحاد الكرة لإصدار بيان رسمي، مؤكدًا أن اتهامات المريشد باطلة، ومعلنًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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يذكر أن البعض يحاول الزج باسم الهلال في قضايا كتلك في ظل اقترابه من التتويج بطلًا لدوري روشن السعودي، حيث يحتل حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة.

فيما يعد الزعيم هو النادي السعودي الوحيد الذي يواصل مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ يُنتظر أن يلاقي العين الإماراتي غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي.

بينما توج الهلال مؤخرًا بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي، وينافس كذلك على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله لنصف النهائي.

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