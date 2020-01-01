لاعب الاتحاد مشيدًا بالتعامل مع أزمة كورونا: النظام الأمني والصحي في السعودية رائع

اللاعب وصف تعامل السعودية مع أزمة كورونا بأنه من الأفضل في العالم

أشاد ليوناردو جيل لاعب وسط اتحاد جدة بتعامل السعودية مع أزمة فيروس كورونا، واصفًا إياها بإحدى أفضل الدول في هذا الأمر، كما أبدى إعجابه الشديد بالنظامين الصحي والأمني في البلاد.

وأوضح اللاعب الأرجنتيني أن إيقاف النشاط الرياضي في السعودية وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان قرارًا صائبًا تمامًا نظرًا لأن صحة الإنسان هي الأهم.

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مضيفًا في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية " لإنسان أغلى من كرة القدم، لذلك نصبر حتى تنتهي هذه الجائحة، ويمكن بعدها أن تنطلق المباريات هنا وفي أي مكان".

أضاف حول تعامل السعودية مع الأزمة " سعيد بالخدمات التي تقدمها السعودية للجميع، والنظام الصحي والأمني هنا رائع جدًا، وأعدها من أبرز دول العالم في الاحترازات والإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا".

وأكد جيل أنه يُحافظ على تدريباته المنزلية بانتظام وفق رؤية الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه يتدرب صباحًا رفقة زميله برونو أوفيني في منزل زميلهما كريم الأحمدي، فيما يتدرب مساءً لوحده في منزله.

وأتم صاحب الـ28 عامًا قائلًا "اشتقت للركض خلف الكرة في الملاعب، وأتمنى أن تزول هذه الجائحة سريعًا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، أيضا اشتقت إلى عائلتي وأصدقائي في الأرجنتين، سأغادر فورًا حال سمح بذلك".

يُذكر أن جيل انضم للاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي وقدم أداءً جيدًا مع الفريق في الدوري السعودي منذ ذلك الوقت.