الاتحاد الدولي يلغي كأس العالم للشباب بسبب كورونا

وضع كذلك ملامح الصورة الجديدة لمونديال السيدات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء بطولتين من كأس العالم للفئات العمرية كان من المقرر إقامتهما العام المقبل، بسبب فيروس كورونا.

إندونيسيا كانت تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وبيرو للفئة العمرية تحت 17 سنة، ولكن أزمة الوباء الحالية تسببت في إلغاء المسابقتين.

وجاء هذا القرار بعد اجتماعات عقدها مجلس الاتحاد الدولي، من أجل مناقشة مصير الأحداث الرياضية في ظل تفاقم أزمة كورونا بمختلف أنحاء العالم.

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ومن المقرر أن تتمكن إندونيسيا وبيرو من تنظيم المسابقتين في وقت متأخر خلال عام 2023، إذا سمح الوضع الصحي العالمي بذلك.

كما وضع مجلس الاتحاد الشكل النهائي لمقاعد كأس العالم للسيدات 2023، والتي ستكون النسخة الأولى من البطولة الموسعة بتواجد 32 فريقًا.

سيكون لأوروبا 11 موقعًا للتأهل المباشر ، وأوقيانوسيا مقعد واحد ، وآسيا 6 ، وأفريقيا 4 ، وأمريكا الجنوبية 3، و4 مقاعد لكل من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وعلى جانب آخر سيتم دخول أستراليا ونيوزيلندا كمضيفين ، وهو ما ينتج عنه فقدان أوقيانوسيا مكانًا في البطولة ونفس الأمر لقارة آسيا.

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ومن المقرر تحديد المقاعد الثلاثة المتبقية من خلال بطولة فاصلة تقام في أستراليا ونيوزلندا، والتي ستتأهل لها 10 فرق، اثنان من كل منطقة باستثناء أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، حيث سيرسل كل منهما فريقًا واحدًا.