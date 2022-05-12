الاتحاد الدولي يرفض شكوى فرنسا بسبب هدف جريزمان أمام تونس!

يبدو أن القرار قد اتخذ ولا رجعة فيه!

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض وبشكل كلي وضع شكوى المنتخب الفرنسي بسبب هدف جريزمان في مرمى تونس في اعتباره.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "جيت فرينش فوتبول"، والذي أكد أن الاتحاد الدولي لم ينظر في الشكوى من الأساس ورفضها دون إبداء أسباب.

وكان المنتخب الفرنسي قد تعرض لهزيمة تاريخية أمام نظيره التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بهدف نظيف.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا ألغاه الحكم في نهاية المباراة بعد تدخل تقنية الفيديو، التي أكدت وجود خطأ على الفريق الفرنسي.

جدير بالذكر أن فرنسا بعدها تفوقت على بولندا في دور الـ 16 وضربًا موعدًا في مباراة قوية مع إنجلترا في دور الـ 8.