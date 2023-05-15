الاتحاد الدولي يحرج الهلال .. "رصيف وليس وصيف العالم!"

"وصيف العالم" هو الوصف الذي أصبح معتمدًا بين الهلاليين وعبر الحساب الرسمي للنادي، لكن الصدمة جاءت من الاتحاد الدولي

رغم ما حققه الهلال السعودي من إنجازات مؤخرًا إلا أنه لم يكن كافيًا، ليتفوق على منافسين آخرين، ربما لم يحققوا ما وصل له.

الزعيم في العام الأخير ورغم ظروفه الصعبة نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر اللقب أمام أوراوا ريد الياباني، بجانب تحقيقه الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية المغرب 2022م بعد مواجهة ريال مدريد الإسباني في النهائي.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيف الأندية بحسب ما تحقق خلال الفترة من الأول من مايو 2022 وحتى 30 من أبريل 2023م، وجاء به الهلال في المركز الـ109 عالميًا، والثاني آسيويًا خلف جيونبك هيونداي موتورز الكوري، وهو ما دفع منافسوه السعوديون للسخرية منه..

منافسو الزعيم وتحديدًا من ينتمون للنصر، استبدلوا وصف "وصيف العالم" الذي يتباها به الهلاليون بـ"رصيف العالم"، تقليلًا منه، مشيرين إلى الأهلي المصري، الذي احتل المركز الخامس عالميًا والأول إفريقيًا، رغم تحقيقه المركز الرابع في مونديال المغرب.

وكتب أحدهم: "أين رصيف العالم، قلنا لكم بطولة هامشية، والأندية الأوربية رافضتها ومجبرة عليها، علشان كذا خلوهم يلعبون النهائي فقط، ينظرون لها مثل نظرتنا للبطولة العربية والخليجية مهمشة، بطولة المباراة الواحدة، خروج مغلوب"، وعلق آخر: صدقوا أنفسهم رصيف العالم وينهم مالهم اسم لناديهم!!، هذي مو من كيسي من حساب الفيفا".

جدير بالذكر أن الهلال شارك في مونديال المغرب 2022م بصفته بطل آسيا 2021م بالترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لعدم حسم بطل القارة لعام 2022م قبل انطلاق كأس العالم.