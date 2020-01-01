أخبار الاتحاد اليوم | ضم لاعبين من النصر، وموقف هنريكي من مواجهة الاتفاق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 أكتوبر 2020 ...

النصر يُوافق على طلب الاتحاد ضم لاعبيه مجانًا

وافقت إدارة النصر على التنازل عن خدمات لاعبي الفريق، المدافع حمد آل منصور ولاعب الوسط عبد العزيز الجبرين، لصالح الاتحاد دون مقابل.

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وأوضحت صحيفة الميدان الرياضي أن المدرب فابيو كاريلي طلب ضم اللاعبين لسد بعض الثغرات لدى الاتحاد، ومن المتوقع انضمامهما خلال الساعات القليلة القادمة.

الاتحاد يدخل مباراة الاتحاد بقائمة تضم خمسة أجانب

بات من المؤكد أن يتواجد خمس لاعبين أجانب في قائمة الاتحاد لمواجهة الاتفاق يوم غدٍ الأحد في أولى جولات الدوري السعودي، وهم حارس المرمى مارسيلو جروهي والمدافع برونو أوفيني ونجم الوسط كريم الأحمدي والجناح رومارينيو والمهاجم ألكساندر بريجوفيتش.

وقد خرج المهاجم ويلفريد بوني تمامًا من حسابات المدرب فابيو كاريلي الذي طالب بالتعاقد مع أجنبي آخر بدلًا عنه، ويُنتظر حسم موقف برونو هنريكي مساء اليوم، وإن ضمه المدرب سيكون الأجنبي السادس أمام الاتفاق.

كاريلي يحسم موقف هنريكي من اللعب أمام الاتفاق

يحسم فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد مساء اليوم موقف مواطنه برونو هنريكي لاعب الفريق الجديد من لعب مباراة الاتفاق في أولى جولات الدوري السعودي مساء غدٍ الأحد من عدمه.

اللاعب القادم من بالميراس لم يتدرب سوى أمس مع زملائه الجدد بعد التعاقد معه يوم الأربعاء الماضي، ولكن المدرب البرازيلي أخضعه لتدريبات بدنية إضافية لإعداده للمباريات والاستفادة منه سريعًا.

عودة الحكام السعوديين لافتتاحية الدوري بعد غياب عامين

ينطلق مساء اليوم السبت الموسم الجديد من الدوري السعودي، وستشهد الجولة الأولى تواجد حكام سعوديين لإدارة جميع المباريات لأول مرة بعد منذ عامين.