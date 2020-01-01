أخبار الاتحاد اليوم | فشل صفقة حجازي، وتجهيز المالكي للديربي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يُجهز المالكي للديربي أمام الأهلي

يُكثف الجهاز الطبي في الاتحاد البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب عبد الإله المالكي بهدف إعادته للتدريبات الجماعية مع زملائه يوم الأربعاء أو الخميس القادمين ليتمكن من اللحاق بمباراة الديربي أمام الأهلي في الـ31 من أكتوبر الجاري.

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نجم الوسط كان قد أصيب في أوتار الركبة دون احتكاك مع أحد خلال تدريبات العميد استعدادًا لمواجهة الاتفاق في أولى جولات الدوري السعودي، وأكدت الفحوصات الطبية آنذاك حاجته لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

فشل صفقة انضمام أحمد حجازي للاتحاد

قال الإعلامي الرياضي السعودي محمد البكيري أن صفقة انضمام أحمد حجازي للاتحاد فشلت نتيجة المطالب الصعبة للاعب.

وأوضح البكيري أن المدافع المصري كان الخيار الأول لدعم دفاع العميد هذا الصيف، وقد حصل النادي السعودي على موافقة وست بروميتش ألبيون على ضمه لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب نفسه.

وفي التفاصيل، قال البكيري "الاتحاد توجه لحجازي بعدما حصل على موافقة النادي الإنجليزي، قدم له أولًا 1.7 مليون جنيه استرليني سنويًا ضمن عقد يمتد لموسم واحد، لكنه رفض، زاد الاتحاد من عرضه إلى 2.5 مليون جنيه استرليني إلا أن اللاعب رفض أيضًا وطلب الحصول على 3.5 مليون وهو ما رفضته إدارة العميد".

البكيري أتم "اللاعب طلب بعدها التوقيع على عقد ممتد لخمس سنوات مقابل حصوله على 2.5 مليون جنيه استرليني سنويًا، لكن الاتحاد رفض لأنه يريد عقد لمدة موسم واحد. الصفقة كانت قريبة من النهاية السعيدة لكن الكشف عنها للإعلام ساهم في فشلها".

الاتحاد يقترب من ضم جمال بلعمري

قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر أن الاتحاد قريب من التعاقد مع جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي والشباب السابق.

الاتحاد يبحث في السوق عن مدافع أجنبي ليُسجله بدلًا من برونو أوفيني الذي قرر النادي التخلي عنه لسوء مستواه، وقد حاول التعاقد مع أحمد حجازي لكنه فشل ولذا اتجه فيما يبدو للمدافع الجزائري.

عبد المحسن فلاتة بديل أوفيني أمام الفتح

أفادت مصادر صحفية أن عبد المحسن فلاتة هو الأقرب للعب بدلًا من برونو أوفيني في التشكيل الأساسي للاتحاد خلال مواجهة الفتح المقررة يوم غدٍ السبت في الجولة الثانية من الدوري السعودي.