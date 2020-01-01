أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يطلب مدافع الوحدة، واليامي رسميًا في العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ...

رسميًا | الاتحاد يضم مهاجم الهلال السابق رسميًا

أعلن الاتحاد رسميًا نجاح إدارته بقيادة أنمار الحائلي في التعاقد مع عبد الرحمن اليامي مهاجم الحزم الذي سبق أن ارتدى قميصي الهلال والفيحاء.

وأوضح تويتر الاتحاد أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات ووجه الشكر لإدارة الحزم على التعاون المثمر.

فابيو كاريلي يطلب لم شمله مجددًا بمدافع الوحدة

أفاد موقع جلوبوسبورت البرازيلي أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد طلب من الإدارة التعاقد مع مدافع الوحدة ريناتو شافيز هذا الصيف.

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جدير بالذكر أن كاريلي كان المدرب المسؤول عن تعاقد الوحدة مع المدافع البرازيلي حين كان مدربًا للفريق.

صحيفة: بيزيتش يفسخ عقده مع الاتحاد ويشكوه للفيفا

أفادت صحيفة موندو الصربية أن ألكساندر بيزيتش فسخ عقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم حصوله على رواتبه المتأخرة، وقد تقدم بشكوى ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

المهاجم الصربي يرتبط مع الفريق السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2021، وقد أمضى الموسم ونصف الأخيرين معارًا لنادي سيؤول الكوري الجنوبي.

كاريلي يُعد برنامجًا خاصًا لبريجوفيتش

أعد البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد برنامجًا بدنيًا خاصًا للمهاجم ألكساندر بريجوفيتش لإعداده جيدًا استعدادًا للمرحلة القادمة، ويُشرف على تنفيذ البرنامج سيزارمينديز.