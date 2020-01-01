أخبار الاتحاد اليوم | موقف حجازي ورومارينيو .. وهنريكي لم يفكر في القدوم للسعودية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 20 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

البلوي يكشف سبب سفر رومارينيو وموقف كاريلي من الاستمرار بالاتحاد

أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي لفريق نادي الاتحاد، على أن البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق، غادر المملكة العربية السعودية، بإذن من إدارة النادي، من أجل السفر إلى مدينة دبي الإماراتية.

رومارينيو غادر المملكة يوم الأربعاء، متجهًا إلى دبي، من أجل إحضار أسرته إلى السعودية، من أجل التواجد بجانبه خلال الفترة القادمة. " اقرأ التفاصيل "

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رسميًا | الاتحاد يُستبعد .. لجنة التراخيص تمنح 9 أندية الرخصة الآسيوية

أعلنت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا اليوم الخميس، منح تسعة أندية الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال موسم 2020-2021.

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اللجنة برئاسة محمد السليم، عقدت اجتماعها اليوم، بحضور الأعضاء؛ ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر والمقرر عبد الله العسيري، لتوافق بالإجماع على قرار منح التراخيص. " اقرأ التفاصيل "

هنريكي: لم أفكر كثيرًا في القدوم إلى السعودية

عبر البرازيلي برونو هنريكي، لاعب فريق نادي اتحاد جدة، عن سعادته بالتواجد في الدوري السعودي، وارتداء قميص العميد، مشيرًا إلى أنه استطاع الاندماج سريعًا مع الأجواء بالمملكة.

هنريكي قال خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "لم أفكر كثيرًا في القدوم هنا واللعب بالدوري السعودي، وفي الفترة المقبلة أنتظر مولودًا، وسأذهب إلى البرازيل خلال شهر ديسمبر، وسأعود رفقة والدتي وزوجتي وأختي من أجل العيش هنا.

موقف حجازي ورومارينيو من المشاركة أمام الفيصلي

تأكد مشاركة المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو، في مباراة فريق نادي الاتحاد أمام الفيصلي يوم الإثنين المقبل، وذلك في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويجري لاعبو نادي الاتحاد المسحات الطبية اليوم من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، قبل المغادرة إلى المجمعة، تحضيرًا لمواجهة الفيصلي.