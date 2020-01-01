أخبار الاتحاد اليوم | نادٍ جديد لرودريجيز، والمهددون بالغياب عن النصر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ...

الاتحاد يخوض مباراة الموسم في الإحساء

وصلت بعثة الاتحاد إلى مدينة الإحساء السعودية لمواجهة الفتح مساء اليوم في مباراة الموسم للفريق، إذ سيمنحه الفوز بطاقة البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم القادم فيما الخسارة ستعقد موقفه كثيرًا وتجعله يُخاطر جدًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الاتحاد يتواجد في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن ضمك صاحب المركز الـ14 المؤهل للهبوط لدوري الدرجة الأولى، وقد هبط رسميًا فريق العدالة بتعادله مع الرائد وتوقف رصيده عند 21 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ستة لاعبين مهددين بالغياب عن موقعة النصر

يدخل الاتحاد مباراة الفتح مساء اليوم مهددًا بفقدان ستة لاعبين عن موقعة النصر الكبرى في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

إذ يُهدد الإيقاف كلًا من عبد الإله المالكي ورومارينيو وسعود عبد الحميد وكريم الأحمدي وحمدان الشمراني وخالد السميري.

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الاتحاد أحد الأندية السعودية التي لم تكتف بلقب الدوري السعودي في موسم واحد. التفاصيل هنا

جاري رودريجيز يقترب من أولمبياكوس

أفادت قناة بي إن سبورتس أن المهاجم جاري رودريجيز بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى أولمبياكوس اليوناني الموسم القادم.