أخبار الاتحاد اليوم | أسوأ لحظات العميد، وكاريلي يلجأ للفيديو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ...

الفيديو وسيلة كاريلي لتصحيح أخطاء اللاعبين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عكف خلال اليومين الماضيين على تحديد وشرح أخطاء اللاعبين عبر مقاطع فيديو.

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المدرب البرازيلي تحدث مع اللاعبين وشرح لهم تلك الأخطاء وكيفية إصلاحها، كما تحدث مع مساعديه للعمل على تصحيح أخطاء كل لاعب خلال المباريات القادمة.

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