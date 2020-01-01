أخبار الاتحاد اليوم | انتهاء أزمة لاعب الأهلي .. والتخلص من الأمراض

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 4 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عودته غير مطروحة .. الاتحاد يدرس موقفه النهائي من سانوجو

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي نادي الاتحاد، سيفتحون باب المناقشة مع وكيل أعمال الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط الفريق المعار إلى نادي النجم الأحمر الصربي، لتحديد مستقبله.

وتنتهي إعارة سانوجو إلى نادي النجم الأحمر خلال شهر يناير المقبل، حيث يسعى الاتحاد لتحديد موقف اللاعب النهائي، قبل العودة إلى صفوف نادي الاتحاد. " اقرأ التفاصيل "

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انتهاء الأزمة مع لاعب الأهلي

أعلن فهر طيب، وكيل أعمال سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، عن انتهاء أزمته مع نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم سداد ملبغ مليون ريال، من قيمة حكم الاتحاد الدولي "فيفا" ضده.

طيب نشر عبر حسابه تغريدة جاء نصها كالآتي: "الحمدلله تم اليوم سداد مبلغ مليون ريال قيمة حكم الفيفا في قضية سعيد المولد بعد أن كانت الدعوي ضدنا بمبلغ 26 مليون وبدون أي إيقاف أشكر اللاعب الرجل في كل مواقفه في هذه القضية، وعلى التضحيات الكبيرة التي قدمها، مبروك يا وحش".

وتابع: "بعد أن كانت المطالبة بتعويض 26 مليون ريال، تم خفضها إلى مليون ريال فقط، أحب أشكر المحامي السويسري العريق القاضي السابق في الفيفا السيد مونتانيري، على كل ما بذله معنا في هذه القضية، التي انتصر فيها الحق على جميع من وقفوا ضد اللاعب منذ أول يوم، من مسؤولين ومحاميين اتضح أنهم لا يفقهون شيئًا".

كاريلي يرفض الراحة استعدادًا لمواجهة الوحدة

رفض الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، منح لاعبيه راحة، بعد مباراة الشباب، في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، استعدادًا لمواجهة الوحدة بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعاد الاتحاد للتدريبات الجماعية أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الوحدة، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار والابتعاد عن التعثر.

لاعب الاتحاد السابق: الاتحاد تخلص من الأمراض

أكد عبد الله غراب، لاعب نادي الاتحاد السابق، على أن فريقه يقدم مستوى جيد خلال الموسم الجاري، أفضل من الموسمين الماضيين، في ظل ارتفاع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، واختلاف التكتيك الفني من مباراة لأخرى، مع التخلص من بعض الأمراض الدفاعية.

غراب قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "الاتحاد أمامه فرصة كبيرة لتخطي الشباب بالبطولة العربية، والتأهل إلى النهائي، ومباراة الوحدة ستكون صعبة للغاية على الاتحاد، في ظل مستوى الفرسان الجيد خلال الموسمين الماضيين".