أخبار الاتحاد اليوم | دعوة كاريلي لعدم القلق، واستثناء لاعبين من الراحة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 26 يوليو 2020 ...

استثناء بوني والشمراني من راحة الاتحاد

حصل لاعبو الاتحاد على راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب عودتهم من أبها إلى جدة مساء أمس، وقد استثنى المدرب فابيو كاريلي الثنائي ويلفريد بوني وحمدان الشمراني من تلك الراحة.

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إذ فرض المدرب البرازيلي على اللاعبين التوجه إلى مقر النادي الغربي لاستكمال برنامجيهما العلاجي والتأهيلي استعدادًا لانخراطهم في التدريبات الجماعية، وقد أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى عودة الشمراني للمران خلال اليومين القادمين.

عبد الله بن مساعد: كنت أخاف على الهلال من منصور البلوي

قال عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وعضو شرف الهلال أن فترة تواجد منصور البلوي على رأس إدارة الاتحاد كانت صعبة للهلال، خاصة بعد انتقال خميس العويران من الزعيم للعميد.

مضيفًا "البلوي كان مسيطرًا على الساحة، وكان "حاطط الهلال في دماغه"، حين أخذ خميس العويران خفت على بقية اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق، وقد بحثت ووجدت أن جُل عناصر الفريق الأساسية كانت تنتهي عقودهم خلال عامين، نحن نتحدث عن أسماء مثل سامي الجابر ومحمد الدعيع ومحمد الشلهوب وعمر الغامدي وأحمد خليل، قلقت كثيرًا واعتقدت أن الهلال سيخسر تلك الفترة".

الإعلامي التويجري: البلوي ساعد حمد المنتشري للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

قال الإعلامي ماجد التويجري أن منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق ساهم بقوة من خلال اللعب على أوتار معينة لتحويل مسار جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005 من سامي الجابر إلى مدافع العميد "حمد المنتشري".

كاريلي: لا داعي للقلق، الاتحاد جاهز للمباريات المتبقية من الموسم

دعا فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد الجماهير لعدم القلق من نتائج الفريق في مبارياته الودية الأخيرة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، موضحًا أن الأداء يتطور ويتحسن وهو المهم في تلك الفترة.