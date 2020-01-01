أخبار الاتحاد اليوم | غياب المالكي، وتصريحات كاريلي بعد الخسارة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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كاريلي: نبدأ موسمًا جديدًا لا علاقة له بالماضي، ولهذا تأخر دخول بريجوفيتش

نفى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد أن تكون خسارة الفريق أمام الاتفاق في أولى جولات الدوري السعودي امتدادًا لسوء الأداء والنتائج الذي صاحب الفريق في الموسم الماضي، مشددًا على أنهم يبدأون موسمًا جديدًا وسيتعلمون جيدًا من تلك الخسارة.

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وحول تأخر الدفع بالمهاجم ألكساندر بريجوفيتش، قال كاريلي "بريجوفيتش لم يلعب منذ 9 أشهر، ولذا لم يكن جاهزًا تمامًا للعب، سواء فنيًا أو بدنيًا، لكنه بالتأكيد يبقى أحد خياراتنا للمباريات القادمة".

أتم "لدينا غيابات وصفوفنا لم تكتمل بعد، الموسم الماضي بنتائجه السلبية انتهى بالنسبة لنا، ارتكبنا أخطاء اليوم وسنتعلم منها. نحن نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بالاتحاد، سواء الإدارة أو المدرب واللاعبين".

لماذا غاب عبد الإله المالكي عن مباراة الاتفاق؟ ومتى سيعود؟

أفادت مصادر صحفية أن إصابة في الوتر هي سبب غياب عبد الإله المالكي عن مباراة الاتحاد أمام الاتفاق مساء أمس في الدوري السعودي، وكان لاعب الوسط قد تعرض لتلك الإصابة خلال اللقاء الودي أمام الأخدود.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المالكي سيحتاج 10 أيام للعلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه.

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