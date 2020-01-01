أخبار الاتحاد اليوم | مصير الأحمدي في يد ناديه ونجم الشباب يغيب عن مواجهة العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد العربي يمنح العميد حرية مصير الأحمدي

أكد طلال آل شيخ؛ مدير بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، أن موقف مشاركة المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، في مواجهة فريقه بالغد أمام الشباب، بذهاب دور نصف النهائي، في يد ناديه.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "يحق للأحمدي المشاركة في المباراة بعد انتهاء مدة الحجر، بشرط إجراء فحص طبي وإرسال نتيجة سلبية قبل 24 ساعة من المباراة".

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الشباب يخسر نجمه خلال لقاء الشباب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن البرازيلي فابيو مارتينيز؛ لاعب الشباب، سيغيب عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد، غدًا الأربعاء، موضحة أنه يعاني من آلام في الحوض ولم يشف منها بعد.

إلغاء مؤتمر الاتحاد

قررت اللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال إلغاء المؤتمر الصحفي للبرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، نظرًا لتعارض موعده مع موعد المران الأول للفريق بمدينة الرياض، إذ وصلت البعثة ظهر اليوم الثلاثاء.

طرد من عالم آخر .. أغرب قصة إشهار بطاقة حمراء في مواجهة الاتحاد والشباب

الدوري السعودي مزدحم بالقصص الغريبة والطريفة والمثيرة، واليوم نتحدث عن قصة حدثت خلال مواجهة الاتحاد والشباب قبل سنوات. ( طالع التفاصيل )