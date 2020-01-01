أخبار الاتحاد اليوم | أوفيني يُهدد بالتوجه للفيفا، وبديل بريجوفيتش

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

برونو أوفيني يُهدد الاتحاد بالتوجه للفيفا

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تهديد برونو أوفيني إدارة الاتحاد بشكوى النادي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال لم يحصل على رواتبه المتأخرة ومستحقاته المالية حتى نهاية عقده صيف 2022.

الاتحاد كان قد حذف اسم المدافع البرازيلي من قائمته المحلية ليُسجل بدلًا منه المصري أحمد حجازي، وقد وافق أوفيني على ذلك بشرط حصوله على رواتبه الشهرية بانتظام وكامل مستحقاته حتى نهاية عقده.

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الصحيفة نقلت عن مصدر خاص باللاعب قوله "الإدارة نجحت في إقناع اللاعب بإسقاطه من كشوف النادي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات، بعد أن دفعت له مستحقاته المالية المتأخرة وراتب أغسطس، على أن تواصل تسليم رواتبه المتأخرة بشكل منتظم وهو ما لم يحدث، ما دعا اللاعب إلى أن يبحث عن التواصل مع النادي لكن دون إجابة".

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أخبار سعيدة للاتحاد بشأن هارون كمارا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هارون كمارا مهاجم الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه علاجه وتأهيله للتعافي من إصابته في غضروف الركبة، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي الأولمبي.

وأضافت أن توقعات الجهاز الطبي في العميد تُشير إلى إمكانية اكتمال جاهزيته في نهاية الأسبوع الجاري، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي في صالة اللياقة البدنية في ناديه.

رومارينيو يعود لتدريبات الاتحاد

انتظم يوم أمس البرازيلي رومارينيو لأول مرة في تدريبات الاتحاد منذ توقف الدوري السعودي بسبب أسبوع الفيفا.

وقد أقيم المران عصر أمس وتضمن تدريبات فنية وبدنية، ووزع أخصائي التغذية إبراهيم مختار بعد نهايته مجموعة من المكملات الغذائية على اللاعبين.

الاتحاد يبحث عن بديل لمهاجمه الصربي

أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الاتحاد بدأ في البحث عن مهاجم يخلف الصربي ألكساندر بريجوفيتش، على أن يتم التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي القادم.