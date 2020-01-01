أخبار الاتحاد اليوم | عودة التدريبات، ومحاولات مكثفة لتجهيز بوني لديربي جدة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ...

الاتحاد يُسابق الزمن لتجهيز مهاجمه لموقعة ديربي جدة

يُكشف الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي من مساعيه لتجهيز مهاجم الفريق ويلفريد بوني للحاق بمباراة ديربي جدة أمام الأهلي في التاسع من أغسطس القادم، بعدما تأكد غياب اللاعب عن المباراة الأولى للفريق عقب عودة الدوري السعودي أمام أبها يوم الرابع من نفس الشهر.

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بوني كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة القادسية الودية، وأظهرت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين تقريبًا.

الاتحاد يستأنف تدريباته اليوم في جدة

يستأنف الاتحاد تدريباته اليوم في جدة بعد عودته يوم السبت الماضي من معسكره الإعدادي في أبها، والذي استمر لـ20 يومًا، وقد منح المدرب فابيو كاريلي اللاعبين راحة من المران يوم أمس الأحد.

ويُواجه الاتحاد فريق الوحدة السعودي في مباراة ودية أخرى بعد غدٍ استعدادًا لعودة الدوري السعودي ومواجهة أبها في الجولة الـ23 يوم الرابع من أغسطس القادم.

الاتحاد بحاجة إلى 20 مليون ريال لتفادي عقوبات الاتحاد السعودي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الاتحاد مطالبة بتسديد ما يزيد عن 20 مليون ريال سعودي لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل بدء فترة التسجيل الأولى للاعبين الجدد الخاصة بالموسم القادم.

وأفاد مصدر للصحيفة السعودية "القضايا قد يتجاوز عددها 15 قضية وهي نافذة بعد أن تم الحكم فيها، وهي تخص لاعبين محليين وأجانب، وأندية محلية".

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