أخبار الاتحاد اليوم | موقف الأحمدي .. والتهديد بخصم 3 نقاط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

روزاريو والترجي يشكوان الاتحاد لـ"فيفا" بسبب خيل والبدري

قرر ناديي روزاريو الأرجنتيني والترجي التونسي، تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم تسلم مستحقات متبقية على العميد خلال الفترة الماضية.

وضم الاتحاد من روزاريو اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل، ومن الترجي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولم يتم تسديد باقي مستحقات الصفقتين. " اقرأ التفاصيل "

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كاريلي يحدد موقف الأحمدي من لقاء الشباب

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، ضم المغربي كريم الأحمدي لقائمة الفريق، التي ستواجه الشباب بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي كاريلي، يخشى الدفع بالأحمدي في التشكيل الأساسي لمواجهة الشباب، حيث يفضل الدفع بعبد الإله المالكي، بالرغم من حصول اللاعب على تصريح طبي للمشاركة.

الاتحاد مهدد بخصم 3 نقاط

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد أصبح مهددًا بخصم 3 نقاط من رصيده بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق فيصل الخراع.

وأشار الخراع لصحيفة "مكة" السعودية، إلى أنه لم يستقبل أي اتصالات من الاتحاد، بشأن دفع المبلغ المستحق، والذي تبلغ قيمته 1.9 مليون ريال، مبديًا غضبه الشديد من تجاهل إدارة الاتحاد له، متمسكًا بالحصول على كامل حقوقه.

الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي بمحاضرة

اختتم البرتغالي بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق نادي الشباب، تدريبات فريقه استعدادًا للقاء الاتحاد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي، بمحاضرة فنية أعقبت تدريبًا خفيفًا لمدة ساعة ونصف.

وشهدت التدريبات توزيع بين تمارين لياقية وأخرى فنية خفيفة، ومناورة خفيفة طمأنت الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.