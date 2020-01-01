متى تأسس نادي الاتحاد؟ وكم عدد بطولاته؟

يعد نادي الاتحاد واحدًا من أهم الأندية في تاريخ الكرة السعودية والعربية ككل، حيث يمتلك الكثير من البطولات المحلية والعربية والقارية في جعبته، فما هي؟

نادي الاتحاد هو واحد من من أشهر الأندية السعودية على مستوى الوطن العربي، وتميز منذ انشائه بالوقوف في وجه الهلال والنصر قطبي الرياض اللذان اعتادا على أكل الأخضر واليابس في الكرة السعودية.

كما يعلم الجميع فإن الاتحاد أحد قطبي العاصمة الثانية للمملكة مدينة جدة، ولديه تاريخ طويل من الصراع مع القطب الثاني والغريم التقليدي الأهلي، ويمكن القول أنه متقدم بخطوة تاريخيًا على الراقي الذي يمتلك تاريخًا طويلاً هو الآخر.

لكن متى تأسس نادي الاتحاد ؟ وما هي البطولات التي فاز بها طوال تاريخه؟ هذا ما ينقله لكم جول.

المزيد من الفرق

كم عدد بطولات نادي النصر السعودي طوال تاريخه؟

متى تأسس نادي الاتحاد؟

يعد الاتحاد هو أقدم نادٍ في كرة القدم السعودية، حيث تأسس عام 1927 وتحديدًا في 26 ديسمبر الموافق 2 رجب 1346 هجريًا.

هذا هو سبب تسمية نادي الاتحاد بالعميد، فعمره الآن هو 93 عامًا وسيكون أول الأندية التي تحتفل بمئويتها في المملكة العربية السعودية.

بدأت فكرة تأسيس النمور في اجتماع عام 4 يناير 1927، حضره أسماء كبيرة مثل حمزة فتيحي وعبد الصمد نجيب السعدي وعبد اللطيف جميل وغيرهم، وخلصوا إلى ضرورة تأسيس ناديي كرة قدم كوسيلة لترفيه السكان، ولينافس الفرق المتنقلة المختلفة في ذلك الوقت.

كانت حقبة الأربعينيات هي البداية الحقيقية للكرة السعودية، فحينها تولى وزارة الداخلية الأمير عبد الله الفيصل وأولى الرياضة اهتمامًا كبيرًا، ووجد في الاتحاد النواة التي يمكن عليها بناء كرة قدم حقيقية في المملكة.

في عام 1949 فاز النمور على منتخب البوارج البريطاني، فقرر الأمير نقل الفريق بأكمله إلى مصر التي كانت متقدمة في لعب الساحرة المستديرة على السعودية، وذلك لتعليم اللاعبين وكل المسؤولين فنونو لعب وإدارة كرة القدم.

شهد عام 1952 ولادة الكرة السعودية بتنظيم المملكة أول بطولة رسمية، وكانت كأس وزارة الداخلية وفاز بها الاتحاد ، وكانت هذه البطولة نواة لولادة الدوري السعودي في 1957 والذي يعد الأقوى في المنطقة العربية في هذه الأيام.

كم عدد بطولات الاتحاد؟

يمتلك الاتحاد 49 بطولة رسمية في جعبته منذ تأسيسه في عام 1927، لكن قبل انخراط الأندية في السعودية في بطولاتٍ رسمية فاز العميد بالعديد من البطولات ذات الطابع الودي.

فاز نادي الاتحاد بالدوري السعودي 8 مرات كان آخرها موسم 2008-09، وهو صاحب المركز الثالث في ترتيب الفرق الأكثر فوزًا بالدوري في المملكة، كما فاز 9 مرات بكأس الملك و8 مرات بكأس ولي العهد، ورفع كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرة واحدة فقط.

على الصعيد القاري فاز الاتحاد بدوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، وحصل على كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة في 1999، وعربيًا فاز بدوري أبطال العرب مرة واحدة عام 2005، وكأس الخليج العربي مرة واحدة في 1999، وهو البطل التاريخي للسوبر المصري السعودي برصيد مرتين.

بطولات الاتحاد:

الدوري السعودي: 8 (1981–82, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2008–09).

8 (1981–82, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2008–09). كأس خادم الحرمين الشريفين: 9 (1958, 1959, 1960, 1963, 1967, 1988, 2010, 2013, 2018).

9 (1958, 1959, 1960, 1963, 1967, 1988, 2010, 2013, 2018). كأس ولي العهد: 8 (1958, 1959, 1963, 1991, 1997, 2001, 2004, 2016–17).

8 (1958, 1959, 1963, 1991, 1997, 2001, 2004, 2016–17). كأس الأمير فيصل بن فهد: 3 (1986, 1997, 1999).

3 (1986, 1997, 1999). كأس الاتحاد السعودي: 1 (1974).

1 (1974). دوري أبطال العرب: 1 (2005).

1 (2005). كأس الخليج العربي: 1 (1999).

1 (1999). كأس السوبر المصري السعودي: 2 (2001, 2003).

2 (2001, 2003). دوري أبطال آسيا: 2 (2004, 2005).

2 (2004, 2005). كأس الكؤوس الآسيوية: 1 (1999).

الاتحاد وكأس العالم للأندية

أقيمت بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في البرازيل عام 2000، لكن لم يكتب لها الاستمرار بسبب مشاكل بين الفيفا والرعاة.

عادت البطولة من جديد في 2005، وهذه المرة أقيمت في اليابان واستمرت حتى الآن.

فاز الاتحاد بدوري أبطال آسيا 2005 وتأهل لكأس العالم، وفي المباراة الأولى فاز على الأهلي المصري بهدفٍ نظيف، لكنه اصطدم بساو باولو في نصف النهائي وخسر بصعوبة 3-2، وأخيرًا خسر في مباراة تحديد المركز الثالث من ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي وحاز على المركز الرابع.