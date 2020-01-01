خزينة الاتحاد تنتعش بعقد الرعاية الجديد

النادي لديه التزامات مالية كثيرة، قد يُساعده العقد الجديد على تسديدها

أعلن نادي الاتحاد السعودي عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين للكشف عن تفاصيل عقد رعاية فريق كرة القدم الجديد.

كان العميد قد فسخ عقده مع شركة "S Team" التي كانت مسؤولة عن إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاجها وطرحها للبيع، كما أن منصة "نون" للتسوق الإلكتروني كانت آخر الشركات الراعية للفريق قبل أن ينتهي العقد دون تجديد.

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ونشر الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها " تحتضن قاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي في الـسابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين حفل تدشين عقد رعاية الفريق الكروي الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، وذلك للكشف عن تفاصيل عقد الراعي الجديد".

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت عبر مصادرها الخاصة أن الاتحاد وقع بالفعل عقد رعاية مع شركة "FAW" الخاصة بتأجير السيارات، إذ ستكون هي الراعي الرئيسي للفريق، مشيرة إلى أن النادي سيحصل على أكثر من ثمانية ملايين ريال سعودي مقابل المباريات الثمانية المتبقية من الدوري السعودي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يُنعش ذلك المبلغ خزينة الاتحاد المطالبة بتسديد الكثير من المستحقات المالية للاعبي ومدربي الفريق السابقين، بجانب رواتب لاعبي وأعضاء الأجهزة المختلفة الخاصة بالفريق الأول هذا الموسم.

الاتحاد كان قد استأنف لدى فيفا ضد الحكم الصادر ضده بدفع 56 مليون ريال سعودي لمدربه السابق سلافين بيليتش وثمانية ملايين ريال للتشيلي لويس سييرا الذي أقيل من تدريبه هذا الموسم.