قبل "ريمونتادا" الشوط الثاني .. لوران بلان يكشف رسالته التي قادت الاتحاد لقلب الطاولة على الخليج!

الاتحاد حول تأخره لفوز كبير على الخليج برباعية..

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن السر وراء التحول في أداء لاعبي العميد، والذي قادهم من التأخر إلى فوز برباعية على الخليج، في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد تأخر في الشوط الأول بهدف أحرزه خالد ناري، في الدقيقة الخامسة، ثم عاد ليقلب الطاولة برباعية في الشوط الثاني، عن طريق كريم بنزيما، حسام عوار، ستيفن بيرخفاين، حامد الغامدي، في الدقائق 49 و56 و68 و90+5 من عمر المباراة.

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وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الخليج، أن الشوط الأول كان صعبًا، معترفًا بأن المنافس استطاع إغلاق المساحات بشكل مميز، في حين لم يمتلك العميد السرعات خلال الشوط.

وتحدث مدرب الاتحاد عن التغير الذي شهده الشوط الثاني، قائلًا إنه تحدث مع اللاعبين في فترة الاستراحة، بأنه سواءً فاز الفريق أو خسر، يجب أن تكون روح المجموعة حاضرة، وأضاف أن الأداء البدني للاتحاد كان أفضل، في الوقت الذي كان صعبًا فيه على الخليج.

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وتابع بلان "في كرة القدم، إذا لم تسجل ستكون لديك مشاكل، وقمنا بالعديد من الجمل في الشوط الثاني، وقدمنا رد فعل جيدة، وفي الشوط الأول لم نملك الاستحواذ، ولم يكن لدينا لاعب يستطيع الاختراق من الأطراف، لذلك دفعت بفواز الصقور ومعاذ فقيهي اللذين صنعا الفارق في النصف الثاني".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات، لينتزع صدارة جدول دوري روشن بشكل مؤقت، بفارق الأهداف عن الهلال الذي يستعد لملاقاة الخلود، في مباراة الجولة الخامسة من المسابقة.