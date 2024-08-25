قلق بعد الظهور الأول .. نجوم الاتحاد السابقون يحذرون: الله يستر على موسم فريقنا!

القلق سيد الموقف في الاتحاد رغم الفوز أمام الخلود..

لم تكن بداية الاتحاد في الموسم الجديد 2024-2025 من دوري روشن السعودي مرضية لنجميه السابقين محمد نور وحمد المنتشري، إذ أعربا عن قلقهما من مشوار العميد المرتقب.

النمور في أول مباراة رسمية لمدربهم الجديد الفرنسي لوران بلان، عبروا أمس السبت، أمام الخلود بشق الأنفس، إذ سجل الجزائري حسام عوار هدف الفوز في الدقيقة 4+90.

ما أقلق نور هو الجانب الهجومي، مطالبًا بضرورة وجود مهاجم آخر بجانب الفرنسي كريم بنزيما..

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محمد نور نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو يتحدث باستياء قائلًا: "الفريق تعبان، الله يستر، قلنا لازم مهاجم غير بنزيما، الحمد لله بس".

أما المنتشري فطالب بضرورة ضم صفقة جديد في خط الدفاع، إذ أوضح عبر برنامج "دورينا غير": "الاتحاد بصراحة أظهر شقتين؛ الشوط الثاني أفضل من الأول، فوزه صعب".

وأضاف: "بصراحة الاتحاد بالفريق الذي بدأ به لقاء الخلود من الصعب أن ينافس على الدوري، ربما يحتل المركز الثالث أو الرابع، لكن لو دعم مركز الدفاع تحديدًا خاصةً وأن المشاكل الدفاعية ظهرت في أول 20 دقيقة، لو عزز دفاعه سينافس، إن لن يفعل، فلن ينافس".

يذكر أن العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري تعاقد في وسط الملعب مع الثنائي الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي، بجانب الحارس الصربي رايكوفيتش، بخلاف المهاجم صالح الشهري، الحارس حامد الشنقيطي، الظهير الأيسر معاذ فقيه، بجانب شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي نهائيًا من الاتفاق وتمديد إعارة حامد الغامدي.