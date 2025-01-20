"الاتحاد يدفع رواتب لاعب الخلود" .. حامد البلوي يفسر قرار العميد و"مكاسب" الفوز على الأهلي

خطة ذكية من الاتحاد..

قال حامد البلوي، المشرف على الكرة بنادي الخلود، إن الفريق كان حريصًا على تحقيق ثلاث نقاط من فريق كبير مثل الأهلي، مضيفًا أن الاتحاد يدفع رواتب لاعب الفريق.

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وحقق الخلود فوزًا على الأهلي بهدف نظيف أحرزه أليكس كويادو، في الدقيقة 90+2، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي شهد تألقًا من همام الهمامي.

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وأضاف البلوي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن نادي الاتحاد هو من يدفع رواتب همام الهمامي، لاعب العميد المُعار لصفوف الخلود، لرغبتهم في أن يأخذ فرصته للعب، وهو لاعب أمامه مستقبل كبير، وما يراه الجميع لا يمثل 30% من إمكانياته، وصاحب فكر مختلف، ولكنه يحتاج للوقت ويحافظ على نفس الشغف.

واستطرد "كنت حريصًا على تحقيق 3 نقاط من فريق كبير؛ لأن هذه نبني عليها، لم نحقق الفوز في آخر دقيقة أمام الاتحاد، والهلال فاز علينا، ولكن نتيجتنا أمام الأهلي لا تجعلنا نهدأ، لازال أمامنا مباراتان أمام منافسين مثل الفيحاء والرائد.

ونوّه البلوي بأن الخلود يبحث عن مهاجم محلي وظهير، كما انتهى من الاتفاق مع أجنبي "مواليد 2003"، ولكن ينتظر الحصول على الكفاءة المالية، كما رفع اسم المهاجم أحمد عبده إلى الاستدامة المالية وفي انتظار الموافقة.

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ورفع الخلود رصيده إلى 16 نقطة من 15 مباراة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول دوري روشن السعودي، حيث وقع على 4 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، فيما يحل ضيفًا على الفيحاء، في المجمعة، بمباراة الجولة السادسة عشرة من المسابقة.