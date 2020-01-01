ما الذي قاله كاريلي في عتابه للاعبي الاتحاد بعد التعادل مع الحزم؟

الاتحاد تعادل مع الحزم في آخر جولات الدوري السعودي

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن عتاب وجهه فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد للاعبين عقب التعادل مع الحزم في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك قبل انطلاق مران الأمس في جدة.

الاتحاد كان قد بدأ عهد كاريلي بتقديم أداء قوي والخسارة في الوقت القاتل أمام الهلال قبل أن يسحق الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، لكنه خسر نقطتين بتعادله المخيب مع الحزم 1-1 مساء الخميس الماضي.

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ونقلت الاقتصادية عن كاريلي قوله للاعبين قبل المران "الأداء لم يكن بالجودة نفسها التي ظهرتم بها أمام الهلال والشباب في الجولتين الماضيتين، لقد كان أقل بشكل واضح".

وأضاف "ربما لعب الحظ دورًا في ضياع بعض الفرص التي سنحت لنا ولم تستغل بالطريقة الصحيحة، ولكن يجب علينا الاستمرار في النهج التدريبي الذي بدأناه مع بعض، بغض النظر عن الظروف التي صاحبت مباراة الحزم".

العميد واصل أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي، وقد ركز كاريلي خلال المران على إصلاح الأخطاء التي ظهرت أمام الحزم خاصة ضياع الفرص.