الاتحاد يُحاول التوصل لاتفاق مع سييرا حول مستحقاته المالية

الاتحاد أقال المدرب

نجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مؤخرًا في التوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين الذين فسخ النادي عقدهم، مثل إيميليانو فيشيو وكارلوس فيلانويفا، حول جدولة مستحقاتهم المالية لدى النادي.

وتعمل الإدارة حاليًا بالتوصل لصيغة مشابهة مع المدرب السابق لويس سييرا الذي أقيل من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الوحدة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . في أكتوبر الماضي.

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وقد عينت الإدارة الاتحادية المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الفريق ونجح في تقديم أداء جيد خلال مواجهة الهلال رغم خسارته إياها بهدفين مقابل هدف واحد، لكنه أقنع الجميع بانتصاره الكبير في المباراة التالية على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويمتلك سييرا شرطًا جزائيًا في عقده يُساوي قيمة راتبه الشهري لمدة 6 أشهر، وقد عرضت إدارة الاتحاد عليه جدولة تلك المستحقات على دفعات تُسلم له خلال الفترة القادمة.

الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الحزم في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، لكن الموقعة الأهم في الفترة القادمة هي مواجهة الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، وسيُقام لقاء الذهاب منها في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من أبريل المقبل.