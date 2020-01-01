قرار جديد من إدارة الاتحاد بخصوص مكافآت الفوز للاعبين

الاتحاد تعادل مع الحزم يوم أمس في الدوري السعودي

اتخذت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا جديدًا بشأن آلية صرف مكافآت الفوز المعتادة للاعبين عقب المباريات، وتهدف الآلية الجديدة لعدم تراكم المكافآت وتداخلها مثلما حدث في الفترة السابقة.

ولن يتقاضى لاعبو العميد أي مكافآت بعد مباراتهم أمام الحزم في الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد نهايتها بالتعادل المخيب 1-1، وقد ظل الاتحاد متفوقًا حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أجبر على فقدان نقطتين بهدف قاتل من فاجنر أليماو، وكاد أن يخسر النقاط الثلاثة لولا أن أهدر ادريس فتوحي ركلة جزاء بعد هدف التعادل بـ4 دقائق.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الآلية الجديدة لصرف مكافآت الفوز التي أقرتها ا لإدارة الاتحادية تعتمد على صرف مكافأة الفوز لكل مباراة قبل بدء المباراة التالية في نفس البطولة.

ذلك يعني أن مكافأة الفوز على أولمبيك آسفي المغربي في دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ستُصرف قبل مواجهة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة في الـ16 من مارس الجاري.

يُشار إلى أن موقعة الإياب بين الفريقين والتي ستُلعب في جدة ستكون يوم الخامس من إبريل القادم، هذا إن لم يحدث أي تأجيل في المباريات من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن الإجراءات الدولية للتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).