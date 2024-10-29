"الاتحاد يمتلك الشخصية، لم يلعب ببرود الأهلي" .. رئيس الجندل يُثير الجدل بعد خروجه من كأس الملك

قارن عبد الله السالم رئيس نادي الجندل بين فريقي الاتحاد والأهلي بعدما هُزم أمام الأول في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وأقصى الأول من الدور السابق في مفاجأة كبرى.



الفريق الناشط في دوري يلو السعودي كان قد فجر مفاجأة مفاجآت كأس الملك بإقصاء الأهلي بالفوز عليه 2-1، قبل أن يُقصى من البطولة مساء أمس بالخسارة أمام الاتحاد بهدفين نظيفين.



السالم أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" أن فوزهم على الأهلي جعل الاتحاد يدخل اللقاء بحماس وحذر أكبر، مشيرًا إلى أن العميد يمتلك شخصية بعكس الأهلي.



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وأضاف في تصريحاته الجدلية "راضون عن النتيجة تمامًا، مبروك للاتحاد وفريقنا قدم مباراة كبيرة، هناك أندية في دوري روشن تخسر أمام الاتحاد بالخمسة والستة، قدمنا كرة قدم جيدة جدًا ولعبنا بثقة والأهداف التي دخلت مرمانا كانت بأخطائنا الفردية".



تابع "فوزنا على الأهلي بالتأكيد زاد من صعوبة مهمتنا أمام الاتحاد، لم يدخل أمامنا بنفس البرود الذي دخل به الأهلي المباراة، وإن كنا أمام العميد لم نلعب بكامل عناصرنا الأساسية، فقد غاب عنا 5-6 لاعبين أساسيين للإصابة، ربما هناك تفاصيل صغيرة خدمتنا في المباراة الماضية بعكس مواجهة الاتحاد، مثل استقبالنا الهدف المبكر اليوم".



أتم "الأهلي والاتحاد فريقان كبيران، أخرجنا فريق كبير وخسرنا أمام كبير، ما أستطيع قوله هو أن الاتحاد يمتلك شخصية بعكس الأهلي، إذ استطعنا فرض أسلوبنا على المباراة أمام الأهلي".

