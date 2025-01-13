"أنتم لا تعرفون الحقيقة" .. نجم الاتحاد الأسبق يرد على غضب الجماهير منه ويعد بكشف الأسرار

جمهور الاتحاد على موعد مع لقاء من العيار الثقيل..

يبدو أن جمهور نادي الاتحاد على موعد مع تصريحات نارية من لاعبهم السابق أحمد عسيري، الذي وعد بكشف الكثير من أسرار فترته داخل العميد.

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مدافع الرياض الحالي كان قد بدأ مسيرته الكروية من بوابة النادي الجداوي، حيث الفئات السنية، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2012.

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لكن في صيف 2019 وقع النادي معه مخالصة مالية، ليرحل مجانًا نحو التعاون ثم الفيصلي في يناير 2022، قبل الانضمام للرياض في صيف 2023 مجانًا أيضًا.

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ومن المقرر أن يظهر عسيري خلال الفترة المقبلة عبر بودكاست "الأول" مع الإعلامي طارق النوفل، إذ نشر الأخير فيديو ترويجي للحوار، ظهر خلاله حالة الحزن والغضب على اللاعب بينما يتحدث عن فترته مع النمور.

وقال عسيري في جزء من الفيديو الترويجي بعد سؤاله عن غضب جمهور الاتحاد منه: "الجمهور زعلان لأنه لا يعرف الحقيقة، لو يطلبون روحي أو عيوني .. أفديهم".

وظهر صاحب الـ33 عامًا في جزء آخر من الفيديو متحدثًا عن أحد رؤساء الاتحاد، متهمًا إياه بالكذب عليه وكذلك عدم احترام اللاعبين في فترته.

ولم يكشف البودكاست بعد عن موعد نشر الحوار كاملًا، إذ اكتفى بكتابة: "موعودون بلقاء من العيار الثقيل".

يذكر أن عسيري خاض الموسم الجاري 13 مباراة مع الرياض في مختلف البطولات، بواقع 1109 دقائق، محرزًا هدف واحد.

وكان نجم العميد الأسبق قد أكد في تصريحات سابقة أن بعض "الجماهير المحسوبة على الاتحاد" هم من تسببوا في رحيله عن النادي.