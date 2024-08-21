بعد فترة خلاف .. الاتحاد الجزائري يحسم رسميًا جدل "اعتزال" رياض محرز الدولي

هل يعتزل قائد محاربي الصحراء؟

التزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الصمت طوال الفترة الماضية تجاه أزمة عدم انضمام رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، للمعسكرات منذ كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2023، لكنه تكلم أخيرًا وأتى بالخبر اليقين.

تلك النسخة من البطولة الإفريقية ودعها محاربو الصحراء من دور المجموعات، بتعادلين أمام أنجولا (1-1)، وبوركينا فاسو (2-2)، ثم الهزيمة المفاجئة أمام موريتانيا (1-0).

ومنذ ذلك الحين، لم ينضم محرز لأي من معسكرات منتخب بلاده، وسط تقارير جزائرية تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين فلاديمير بيتكوفيتش؛ المدير الفني، وأخرى تزعم تفكيره في الاعتزال الدولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن رسميًا أن المدير الفني لمحاربي الصحراء عقد اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع محرز في مدينة جدة السعودية.

وأوضح اتحاد الكرة أن الثنائي نقاش خلال الاجتماع مدى جاهزية اللاعب مع ناديه، بجانب مواعيد معسكرات المنتخب القادمة، في إعلان صريح لانضمام محرز لمعسكر مارس المقبل، ما لم يجد جديد في حالته الفنية والبدنية.

واستغل بيتكوفيتش وجوده في جدة وعقد اجتماعًا آخر مع حسام عوار؛ المنضم حديثًا لنادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جدير بالذكر أن الجزائر تلتقي ببوتسوانا وموزمبيق يومي 19 و22 من مارس 2025، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.