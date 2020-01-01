الاتحاد الجزائري: قد نلغي الحضور الجماهيري بسبب فيروس كورونا

هل يتخذ الاتحاد الجزائري قرارًا بإلغاء الحضور الجماهيري في المباريات؟

أكد صالح باي، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على أن هناك احتمالية لإقامة مباريات الدوري الجزائري للمحترفين، بدون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا.

الجزائر كانت قد أعلنت عن تسجيل 17 حالة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، وذلك منذ تفشي الفيروس خارج الصين، ليتخذ الاتحاد الجزائري قرارًا بتأجيل المباريات، خوفًا من تفشي الفيروس بالجزائر.

صالح باي قال خلال تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية: "الاتحاد الجزائري في متابعة لانتشار فيروس كورونا، وهي القضية التي تشغل الرأي العام بالجزائر حاليًا".

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المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجزائري تابع: "نتابع الأحداث بشكل يومي، ونتواصل مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، من أجل الاستفسار عن الأوضاع التي يتوجب اتخاذها".

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باي اختتم حديثه قائلًا: "المنتخب الجزائري سيلعب مباراة مهمة أمام زيمبابوي، ويجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار، ولكننا سننظر إلى كافة الإجراءات التي سنتخذها".

ويتصدر فريق شباب بلوزداد ترتيب فرق الدوري الجزائري للمحترفين برصيد 39 نقطة، ويأتي خلفه وفاق سطيف برصيد 36 نقطة.