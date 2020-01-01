عبد المجيد السواط يقود التعاون أمام "فريقه المستقبلي" الاتحاد

الاتحاد وقع مع لاعب الوسط السعودي

يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالبريدة ضمن مباريات اليوم الأول للأسبوع الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

واختتم التعاون تدريباته استعدادًا للمباراة اليوم الثلاثاء وقد تواجد في المران نجم الوسط عبد المجيد السواط الذي من المتوقع حضوره في الملعب غدًا لمواجهة فريقه المستقبلي الاتحاد.

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الاتحاد كان قد نجح في الحصول على توقيع السواط بدءً من الموسم القادم وبعد نهاية عقده مع التعاون، وقد حاول ضم اللاعب في يناير الماضي إلا أن إدارة سكري القصيم اشترطت الحصول على المدافع عبد المحسن فلاتة في المقابل وهو ما أعاق التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويسعى المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس للوصول للتشكيل الأساسي الأفضل للتعاون لمواجهة الاتحاد، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة عن الفريق وأبرزها الكاميرون لياندري تاوامبا والوافد الجديد من الهلال في سوق الانتقالات الشتوي "حسن كادش"، ويغيب اللاعبان للإصابة.

ولن يتواجد مع التعاون في تلك المباراة الصعبة كذلك نجمه البوروندي سيدريك أميسي بسبب الإيقاف.

ويأمل النادي في العودة لطريق الانتصارات من جديد في الدوري السعودي بعد تعادله في آخر مباراتين أمام الفيحاء والحزم، ويتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال في الصدارة.