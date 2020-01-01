عبد المجيد السواط: التعاون ينقصه الانسجام، والاتحاد لعب بذكاء ضدنا

لاعب الاتحاد المستقبلي يتحدث عقب الخسارة

حقق الاتحاد انتصارًا ثمينًا على التعاون بنتيجة 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالبريدة ضمن مباريات اليوم الأول للأسبوع الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الفوز هو الأول للفريق الجداوي في الدوري السعودي منذ 24 نوفمبر الماضي، فيما الخسارة هي الأولى للتعاون على ملعبه في البطولة منذ عام تقريبًا، وتحديدًا منذ السقوط أمام الأهلي في الجولة الـ17 من الموسم الماضي.

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عبد المجيد السواط: التعاون ينقصه الانسجام، والاتحاد لعب بذكاء ضدنا

عبد المجيد السواط لاعب التعاون الذي سينتقل للاتحاد بدءً من الموسم القادم عدد أسباب الخسارة قائلًا "نحن بحاجة للوقت مع المدرب، كل مباراة نلعب بـ7-8 لاعبين جدد في التشكيل الأساسي، نحتاج للانسجام أكثر لكن المشكلة أنه لا وقت أمامنا مع هذا الضغط من المباريات."

أضاف "الإصابات لم تؤثر علينا في مباراة الاتحاد فقط، بل منذ بداية الموسم، فنحن نفقد لاعب أو لاعبين كل مباراة ولمدة شهرين أو ثلاثة. ومثلما قلت، المدرب بحاجة للوقت لنصل للانسجام الكامل خاصة مع دخول اللاعبين الجدد".

تابع "التعاون يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين لكن المدرب بحاجة للوقت ليعرفهم جيدًا ويُوظفهم بالشكل السليم".

أتم قائلًا عن أداء الاتحاد "الاتحاد لعب بطريقة ذكية ليخرج فائزًا من المباراة، تكتل جيدًا في مناطقه الخلفية ونحن حاولنا وسنحت لنا عدة فرص لكن لم نوفق، ونعد الجماهير بالأفضل".