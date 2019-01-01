الاتحاد البرازيلي يعلق على تقارير رحيل تيتي

هل يستمر تيتي مدربًا للسيليساو بعد كوبا أمريكا؟

أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا رسميًا للكشف عن موقف المدرب تيتي من الاستمرار مع السيليساو بنهاية بطولة كوبا أمريكا.

الصحفي جوكا كفوري كتب على موقعه الرسمي أنّ تيتي قرر الرحيل عن صفوف منتخب البرازيل بعد مباراة بيرو بغض النظر عن تحقيق اللقب من عدمه.

ونفى البيان الرسمي للاتحاد شائعات الرحيل لتيتي مؤكدًا ارتباط المدرب بعقد يمتد حتى 2022 وسوف يستمر لقيادة البرازيل في كأس العالم بقطر.

صاحب الـ 58 عامًا تولى تدريب البرازيل عقب الخروج من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2016.

البطولة اقتربت من نهايتها ⌛️



برأيك من الأقرب لحسم لقب كوبا أمريكا 🏆



البرازيل 🇧🇷 أم بيرو 🇵🇪 pic.twitter.com/qmXH8swr0R — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

ووصل البرازيل معه إلى ربع نهائي كأس العالم قبل الخروج أمام بلجيكا بالهزيمة 2-1 وتوديع المونديال.

وفي 41 مباراة للمدرب على رأس القيادة الفنية للبرازيل لم يخسر سوى مباراتين فقط أمام بلجيكا في كأس العالم والأرجنتين وديًا.