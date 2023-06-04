الاتحاد البرازيلي لم يستسلم .. اجتماع جديد مع أنشيلوتي من أجل الموافقة!

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لا يزال مصرًا على الحصول على خدمات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من صفوف ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "UOL" والتي أكدت أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجز سيجتمع بأنشيلوتي خلال الساعات المقبلة لحسم كل شيء.
وأوضحت الشبكة أن رودريجيز يرى أن أنشيلوتي لا يزال من الممكن أن يتولى تدريب المنتخب البرازيلي بالرغم من ارتباطه بريال مدريد.
يأتي هذا استغلالًا لسفر المنتخب البرازيلي إلى أوروبا خلال شهر يونيو الجاري من أجل خوض مواجهتين وديتين ضد غينيا والسنغال في إسبانيا.
جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن أنشيلوتي سيبقى مع ريال مدريد في الموسم المقبل رغم كل ما يثار حول مستقبله.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- "يمكن خير" والخروج من ثلاث بطولات .. هل كان موسم برشلونة ناجحًا حقًا؟!
- مذبحة قلعة سانتياجو برنابيو .. تنظيف البيت يبدأ من الداخل يا ريال مدريد
- جول 11 | المُنقذ ومُرعب المدافعين .. أفضل صفقات الدوري السعودي
- انتقال ميسي المحكوم عليه بالفشل إلى باريس سان جيرمان انتهى بجمع المال فقط!
- جول 11 | عودة الأهلي .. خارطة الطريق لتكون نحو القمة أو القاع!