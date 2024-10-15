"الاتحاد الإنجليزي سيتصل بي".. هاري كين يعلق على أنباء تعيين توخيل مدربًا لإنجلترا!

ماذا عن رأي نجم البايرن؟

كشف هاري كين، نجم بايرن ميونخ، وقائد منتخب إنجلترا، عن موقفه من الأنباء التي تتردد بشأن مفاوضات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع المدرب توماس توخيل، من أجل قيادة الأسود الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

وظهرت تقارير هذا الأسبوع تشير إلى أن مدرب تشيلسي وبايرن السابق يجري محادثات حول المنصب، وأن قائد الأسود الثلاثة "كان له رأيه في التعيين المحتمل بعد أن عمل مع الألماني في ميونخ العام الماضي".

وقال كين، في تصريحات لـ"سكاي سبورتس ألمانيا": "حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد، من الواضح أنني لا أستطيع التعليق حقًا، لكن علينا أن ننتظر ونرى".

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وأضاف: "أعرف توماس جيدًا من العام الماضي، إنه مدرب رائع وشخص رائع، لذلك أنا متأكد من أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي سيتصلون بي، عندما يعرفون المزيد عن ذلك".

ويمثل تعيين توخيل، خلفًا لجاريث ساوثجيت، تحولًا في استراتيجيات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي تضمنت عدم تعيين مدربين أجانب، علمًا بأن لي كارسلي يتولى المهمة حاليًا بشكل مؤقت.