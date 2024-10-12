"يختبئون وراء مبرر المفاوضات السرية" .. اتهامات بالجملة تلاحق الاتحاد الإنجليزي بشأن خليفة ساوثجيت

هاو وجراهام بوتر وتوخيل في الانتظار!

بعد مرور 3 أشهر على انتهاء منافسات "يورو 2024"، والتي استقال بعدها جاريث ساوثجيت، من مقعد قيادة منتخب إنجلترا، لا يزال اسم المدير الفني الجديد للأسود الثلاثة "لغزًا كبيرًا".

ولا يسير منتخب إنجلترا بشكل جيد على الإطلاق، تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، حيث يقدم أداءً باهتًا، بخلاف خسارته الصادمة على ملعب ويمبلي أمام اليونان (1-2) في الجولة الثالثة من المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

وفجرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، مفاجأة كبيرة، حيث أشارت إلى أن الاتحاد الإنجليزي لم يجري أي مقابلات حتى الآن مع أي من المرشحين البارزين لقيادة المنتخب، رغم مرور أكثر من شهرين على الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط الاتحاد الإنجليزي بعدة أسماء مرشحة لخلافة ساوثجيت، وأبرزهم إيدي هاو وجراهام بوتر وتوماس توخيل، ورغم أن الثنائي الأخير لا يرتبط بأي فريق في الوقت الحالي، إلا أنهما أيضًا لم يذهبا إلى أي مقابلة عمل مع الاتحاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا السكون من قبل الاتحاد الإنجليزي لن يؤدي إلا إلى تقوية النظريات القائلة بأن هناك محاولات من المسؤولين بمنح كارسلي مقعد المدرب بشكل دائم، خصوصًا أن هذا الاحتمال لم يُستبعد بعد.

وأضافت: "من المتوقع أن يخطط الاتحاد الإنجليزي لمقابلة العديد من المرشحين قبل اتخاذ القرار النهائي، لكن مصدرًا مطلعًا على العملية اتهم الهيئة بالتباطؤ".

وقال المصدر لصحيفة "تيليجراف": "نسمع دائمًا عن مفاوضات، لكن ماذا يحدث بالفعل؟ لماذا لم تتم مقابلة أحد؟ ماذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفعل خلال الشهرين الماضيين؟ سيختبئون وراء حقيقة أنها سرية، لكنهم لم يقابلوا رسميًا أي شخص من أي مكانة ".