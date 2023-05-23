الاتحاد الأوروبي يتدخل لحماية فينيسيوس جونيور من الهجمات العنصرية

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي لوقف العنصرية ضد نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أجرى محادثات عاجلة لاتخاذ موقف صريح ضد العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وعلى الرغم من الدعوات الداخلية للقيام بذلك كان هناك تردد من إدارة الاتحاد الأوروبي في التدخل بالأمر لاعتباره شأن داخلي بدولة إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" قد يتغير موقف الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، لأن لديهم سياسة قوية لمكافحة العنصرية.

وقال فينيسيوس إنه لن يتراجع في معركته ضد العنصرية حتى لو اضطر إلى الذهاب بعيدًا لمواصلة نضاله.

ولم يتدرب فينيسيوس اليوم الثلاثاء مع ريال مدريد حيث قال أنشيلوتي للصحفيين إنه يعاني من مشكلة طفيفة في الركبة ولا يحتاج إلى المخاطرة بالإصابة مع الإيقاف لمباراة أو أكثر بسبب البطاقة الحمراء.

وهتفت جماهير فالنسيا أثناء مباراتهم ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني ضد فينيسيوس، ووصفته "بالقرد" ثم تورط اللاعب في شجار مع لاعبي فالنسيا ليتم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.