بعد ربطه بالاتحاد والأهلي .. روي فيتوريا يكشف: لماذا رفض العودة للعمل في السعودية؟

البرتغالي عمل من قبل في النصر السعودي، فلماذا رفض العودة هذه المرة؟

SHAHID

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لمنتخب مصر، تلقيه عرضًا سعوديًا خلال الفترة الماضية، لكنه قابله بالرفض، كاشفًا عن السبب.

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خلال الفترة الماضية، ارتبط البرتغالي – بحسب التقارير الصحفية – بناديي الاتحاد والأهلي السعوديين لخلافة نونو سانتو وماتياس يايسله، لكن في الأخير رحل الأول وخلفه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، فيما يواصل الثاني مهمته مع الراقي.

لكن فيتوريا اعترف بوصول عرض له، رغم أنه لم يكشف عن اسم النادي مقدم العرض، واكتفى بتوضيح الأسباب، فقال خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لحسن الحظ عملي وعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر واضح بشكل جيد ويعلمه الجميع، لهذا تلقيت استفسارات من البعض بشأن عدد من العروض، لكنني لم أتطرق أهي عروض رسمية أم لا إلا أنني أعلم جيدًا أن اسمي ارتبط ببعض البلدان، ومن السعودية وصلني عرضًا واعتذرت من أجل الفراعنة".

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وأضاف: "في مصر لدي علاقات جيدة جدًا بالجميع، والأجواء جيدة جدًا هنا، أعلم أن هناك جوانب تحتاج للتطوير والتحسين، ونبذل مجهودًا من أجل ذلك، هنا نعمل بحرية، نعم هناك أخطاء، وهي طبيعية، لذلك أنا سعيد بوجودي مع منتخب مصر".

يذكر أن فيتوريا سبق وأن عمل في السعودية وتحديدًا في نادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020، ليقوده للتتويج بلقبي الدوري والسوبر المحليين.

SHAHID