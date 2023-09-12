الاتحاد الآسيوي يسعد النصر بـ"قرار رسمي حاسم" قبل زيارة إيران التاريخية

قرار هام يساعد النصر قبل زيارة إيران التاريخية

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا حاسمًا، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع برسيبوليس الإيراني.

النصر يحل ضيفًا على برسيبوليس في إيران - بعد إلغاء قرار الأرض المحايدة -، يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي داوود إيكدري، رفض الاتحاد الآسيوي، "استئناف" النادي الإيراني؛ لإقامة لقاء الفريق الأول ضد قلعة العالمي، بحضور الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن اتحاد كرة القدم القاري، أيّد العقوبة المفروضة ضد برسيبوليس، بحرمانه من جماهيره، في مواجهة نادي النصر.

وبالتالي.. ستقام مباراة برسيبوليس والنصر وسط مدرجات فرغة، في ملعب آزادي؛ وهو ما يمثل خبرًا سعيدًا لقلعة العالمي، حيث دائمًا ما تشكل الجماهير الإيرانية، رعبًا للفرق المنافسة.

جدير بالذكر أن النصر وبرسيبوليس، يتواجدا في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.