الاتحاد والأهلي - تاريخ صراع الزعامة في جدة

أول لقاء بين الفريقين في بطولة خارجية كان في دوري أبطال العرب2004

جدة كذا أهلي وبحر أم جدة كذا اتي وبحر، أنشودة يختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد، وكلا منهما يرى نفسه الأجدر بلقب كبير جدة.

يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي، متغنيًا بهما آنذاك لكنها تركت لفترة طويلة بعد وفاته، ولم تتداول بل أشبه بأنها نسيت من الجيل الحالي.

الرمز الأهلاوي الراحل الأمير عبدالله الفيصل (رحمة الله) كنا قد كتب في قصيدة كان من ضمنها: يسألوني عن جدة طول الدهر طول العمر.. جدة كذا أهلي وبحر يتغزل بها في جدة ومعشوقه الأهلي

وقبل أشهر أطلق طارق كيال اللاعب السابق في الأهلي تغريدة قال فيها "جدة أهلي وبحر" بجانب صورته واقفاً على ساحل البحر الأحمر وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

على الجانب الآخر، شنت الجماهير الاتحادية العديد من التغريدات والاعتراضات بأن جدة يشارك فيها نادي الاتحاد وليس الأهلي وحيداً.

وكان صالح القرني رئيس رابطة الاتحاد في حديث سابق قد صرح قائلاً : الاتحاد جعل من جدة عنوانا في قارة آسيا وأوروبا وأعطى جدة البطولات والحب وحقق لها كأس آسيا وعرّف آسيا كلها بجدة.

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وتابع "الاتحاد كان وما زال النادي الذي يجمل جدة منذ 87 عاما من قبل الشعر والشعراء، وهو تأسس قبل الأهلي بعشر سنوات تقريبا.

رئيس رابطة الاتحاد أضاف : الأهلي تأسس 1381 هـ حيث كان اسمه الثغر قبل أن يتغير اسمه للأهلي، فكيف تكون جدة أهلي وبحر وهو قد تأسس بعد الاتحاد، كما أن الأهلي ماذا قدم لجدة كي يتغنى به البحر؟".

وتبقى مباراة ديربي جدة ضمن أقوى مباريات الديربي في الوطن العربي، والتي تجمع بين الاتحاد الملقب بـ " العميد " و الأهلي السعودي الملقب بـ" الملكي ".

وقد التقيا في عدد من البطولات منها مباريات نهائية و نصف نهائية و ربع نهائي و مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، وحقق كلاهما العديد من الألقاب والبطولات، وبالتأكيد يأمل كل منهم في التفوق على منافسه التقليدي والجار المباشر له.

ويعود تاريخ أول لقاء بين الفريقين يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 1957م على كأس الملك وانتهى بتعادل الفريقين 2-2، سجّل أهداف الاتحاد "عبدالمجيد كيال، وصالح زهران"، وسجّل للأهلي "عمر حامد".

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وكان آخر لقاء جمع الفريقين في نفس البطولة نهائي عام 2007 وانتهى بفوز الأهلي 2-1، سجّل للأهلي "تيسير الجاسم، ومالك معاذ"، وسجّل للاتحاد "الحسن كيتا".

ويعود تاريخ أول مباراة بين الفريقين في الدوري السعودي بمسماه القديم إلى عام سنة 1977 و انتهت بفوز الأهلي (2– 0).

أما فيما يخص أول لقاء بين الفريقين في بطولة خارجية كان في دوري أبطال العرب2004 وحقق الأهلي الفوز فيه بنتيجة ( 3-2 ).

وتقابل الفريقين أيضًا قاريًا، وكان أول لقاء بين الفريقين في بطولة قارية كان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وكسبه الاهلي بمجموع المباراتين (2-1).

وسجل نادي الاتحاد أكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين، حيث حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 8\2 عام 1966 والذي أُقيم في بطولة الدوري السعودي، بينما أكبر نتيجة سجلت للأهلي كانت الفوز 5- 0 في كأس الملك عام 1976.

على صعيد الهدافين في المواجهات المباشرة تاريخيًا بين الفريقين، فيتربع لاعب الاتحاد سعيد غراب على صدارة هدافي فريقه بـ17 هدف، وفيما يخص مهاجمي الأهلي سجل حسام ابو داؤود 14 هدف.

وفيما يلي أبرز أرقام مواجهات الأهلي والاتحاد بمختلف البطولات :

الدوري السعودي :

بشكل عام تقابلا الفريقين 164 لقاء كسب الأهلي 51 لقاء و كسب الاتحاد 77 لقاء و تعادلا في 47 لقاء وكان عدد مباريات الدوري السعودي تقريبا 85 مباراة فقط بالدوري.

في دوري المحترفين التقى الأهلي والاتحاد 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الأهلي 9 مرات مقابل 6 مرات للاتحاد وهناك 7 حالات تعادل بينهما.

كأس الملك :

تقابل الفريقان في 32 لقاء , كان الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر بالفوز بـ14 لقاء , بينما فاز الاتحاد بـ8 لقاءات, وتعادلا في 10 لقاءات ، وسجل الأهلي في هذه البطولة في مرمى الاتحاد 51 هدفا وسجل الاتحاد في مرمى الأهلي 40 هدف .

كأس ولي العهد :

تقابل الفريقان في 12 لقاء، فاز الاتحاد في 6 مباريات , وفاز الأهلي في 5 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة ، وتقاسم الفريقان التسجيل في مرمى كل فريق في هذه البطولة بواقع 20 هدفاً لكل فريق .

الدوري المشترك :

تقابل الفريقان في 9 مسابقات ، فاز الأهلي بـ5 مواجهات فيما فاز الاتحاد في مواجهتين ، وتعادلا في مواجهتين ، وكانت حصيلة أهداف الأهلي في هذه المسابقات في مرمى الاتحاد (19) هدفا، وحصيلة أهداف الاتحاد في مرمى الأهلي (17) هدف .

دوري أبطال آسيا :

تقابل الفريقان في مواجهتين كسب الأهلي مواجهة وكسب الاتحاد مواجهة ، وسجل الأهلي في مرمى الاتحاد هدفين قابل هدف اتحادي في مرمى الاهلي .

دوري أبطال العرب :

تقابل الفريقان في مواجهتين كسب الاهلي مواجهة وتعادلا في مواجهة ، وسجل الاهلي 4 أهداف فيما سجل الاتحاد 3 أهداف .