الاتحاد الآسيوي يُعلن نظام التأهل لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027

آسيا حصلت على 8 مقاعد ونصف في النسخة القادمة من كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

آسيا حصلت على 8 مقاعد مباشرة في المونديال بجانب مقعد آخر عبر الملحق، وذلك بعدما تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من البطولة، والتي ستقام في المكسيك وكندا وأمريكا، إلى 48 منتخبًا.

النظام الجديد لتصفيات آسيا لكأس العالم .. الأدوار التمهيدية

الاتحاد القاري أعلن مشاركو 22 منتخبًا في الدور الأول من التصفيات وهي المصنفة في تصنيف فيفا من المركز الـ26 حتى الـ47، وستخوض تلك المنتخبات مباراتي ذهاب وإياب ليتأهل منها 11 منتخبًا للدور الثاني.

الدور الثاني سيضم 36 منتخبًا هي المنتخبات الـ11 القادمة من الدور الأول بجانب المنتخبات المصنفة من المركز الأول حتى الـ25، وستُقسم إلى 9 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري ذهاب وإياب.

المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى الدور الحاسم من التصفيات بجانب حصولها على بطاقة التواجد في كأس آسيا 2027.

النظام الجديد لتصفيات آسيا لكأس العالم .. الدور الحاسم

الدور الحاسم من التصفيات سيضم المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني، وستُقسم إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

ستلعب المنتخبات الـ6 معًا بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ليتأهل بعدها أول فريقين من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة ستُجمع وتُقسم إلى مجموعتين تضم كل واحدة 3 منتخبات، ستلعب كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة ليتأهل في نهايته صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المنتخبان صاحبا المركزين الثاني سيخوضان مباراة ملحق بينهما لتحديد المتأهل إلى الملحق النهائي والذي لم يُحدد طرفه الآخر بعد.